Киевская погода установила новый температурный рекорд

В Киеве температура побила предыдущий рекорд почти на 2 градуса.

Температура воздуха в Киеве во вторник, 17 декабря, побила рекорд, который держался 82 года для этой даты.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читай также: В CША зафиксированы рекордные морозы

17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году“.

В обсерватории добавили, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, есть большая вероятность того, что и 18 декабря температура в Киеве может побить рекорд.

Как сообщалось, осень 2019 года – вторая самая теплая за 139 лет наблюдений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram