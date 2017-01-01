В Днепре произошел взрыв в гаражном кооперативе
В городе Днепр на улице Тополиной, 27, в одном из гаражных кооперативов произошел взрыв.
Об этом сообщает издание “Криминал“.
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Вчера, 17 декабря 2019 года, в вечернее время на спецлинию “101“ поступила информация о взрыве в гаражном кооперативе “Автолюбитель-8“.
Как сообщают источники, эпицентром взрыва стал один из гаражей. Также взрыв повредил стену соседнего гаража. Кроме того, сгорел автомобиль Daewoo, находившийся в гараже, в котором произошел взрыв.
Со слов владельца гаража, он почувствовал запаха газа, и выбежал на улицу за огнетушителем. Однако обратно вернуться мужчина не успел – в гараже раздался взрыв, после которого вспыхнул пожар.
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По предварительной версии, в автомобиле взорвался баллон с пропаном. К счастью, в инциденте никто не пострадал. На месте работали спасатели ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
Как сообщалось 19 ноября, в Днепре прогремел мощный взрыв у многоэтажки.
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