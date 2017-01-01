Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины более 200 г кокаина и 30 электронных сигарет с каннабисом.

Правоохранители задержали владельца киевского кальян-бара, организовавшего сбыт кокаина и каннабиса в своем заведении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 18 декабря.

Мужчина родом из стран Ближнего Востока длительное время руководил преступной группировкой. Наркотики они привозили из-за границы.

Однако продажа веществ осуществлялся не только в развлекательном заведении, но и по всей территории Киевской области. Ежемесячно злоумышленники продавали почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и в домах фигурантов правоохранители изъяли более 200 г кокаина, более 30 электронных сигарет с канабисом, а также весы и упаковочный материал для сбыта наркотиков.

Общая стоимость изъятого у злоумышленников "товара" превышает 700 тыс. грн. Задержанным инкриминированы незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УКУ).

Cмотрите фотогалерею: Владелец кальянной в Киеве торговал кокаином

Напомним, что ранее СБУ пресекла канал наркотрафика из Южной Америки. В Киеве были задержаны несколько граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу.

Также сообщалось, что у семьи на Харьковщине нашли около 800 кг наркотической смеси. Пара распространяла наркотики, отправляя их почтой по всей стране. Полиция оценила приблизительную стоимость изъятых наркотиков на черном рынке в полмиллиона гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet