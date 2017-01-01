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Начальница отделения "Укрпочты" украла пенсии 16 киевлян

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Подозреваемой грозит 5 лет за решеткой.
Злоумышленница присвоила 90 000 гривен
Злоумышленница присвоила 90 000 гривен
ukrposhta.ua

Руководителя одного из столичных отделений почтовой связи АО “Укрпочта“ будут судить за присвоение средств в размере 90 000 гривен, которые предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

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Следствие установило, что в период с ноября 2018 года по февраль 2019 руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тыс гривен. Действия мошенницы квалифицированы по 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебная подделка).

Обвинительный акт в отношении мошенницы Киевская местная прокуратура № 10 направила в Шевченковский районный суд г. Киев.

Как сообщалось 7 декабря, на Львовщине сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн гривен.

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Теги: Киев, пенсии, кража, Укрпочта
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