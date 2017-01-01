Под Радой продолжаются протесты против рынка земли

Люди требуют отменить законопроект о продаже земли.

В Киеве у стен Верховной Рады продолжаются митинги. Сейчас проходит два протеста - против открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине и с требованием погасить долги по зарплатам шахтерам. Об этом пишет Цензор.

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“Митингующие стоят возле сцены, держат плакаты со своими требованиями и флаги политсил. Также под зданием парламента проходит митинг шахтеров, которые требуют погасит задолженность по заработной плате“ - говорится в сообщении.

Полиция города Киева призвала протестующих не нарушать закон.

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“Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей“ - говорится в сообщении.



Напомним, во время протестов под Радой полиция избила журналиста. НСЖУ сделала официальное заявление.

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