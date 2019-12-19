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Загадочная смерть: на пруду в Киеве нашли тело девушки

Комментариев: 1
Страшную находку обнаружили прохожие утром 19 декабря.
На пруду нашли машину и тело девушки
На пруду нашли машину и тело девушки
magnolia-tv

Утром 19 декабря на Совских прудах прохожие обнаружили съехавшее в кювет авто. Чуть дальше, на льду замершего пруда нашли бездыханное тело молодой девушки. Об этом сообщает “Магнолия-ТВ“. 

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Приехавшие на место правоохранители установили личность погибшей и связались с ее мужем. Он рассказал, что девушка пропала вчера вечером и перестала отвечать на телефонные звонки. Мужчина исключил, что девушка могла попасть в ДТП, так как она была опытным водителем.

Полиция обнаружила на теле погибшей гематомы, она была без верхней одежды. 

Правоохранители рассматривают версию об ограблении, идут следственные действия.



Напомним, На Печерске нашли убитого мужчину и женщину без пальца и с разорванными ушами.

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Теги: Совские пруды, трагедия, ДТП, ограбление
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Комментариев (1)
Света    19.12.2019, 13:25
Оценка:  +1
Света
Откуда замерзжший пруд, если последнее время температура +10 +15?
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