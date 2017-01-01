ВИЧ-позитивные украинцы боятся остаться в 2020 году без лекарств.

Украинцы, которые живут с ВИЧ, принесли под Офис президента Зеленского черную елку, украшенную пустыми бутылками и-под лекарств. Пациенты боятся остаться в следующем году без медицинской поддержки.

Об этом написала в Facebook исполнительный директор Пациенты Украины Анна Иваненко.

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“У кого Николайчик, а кто пришел к Президенту с черной елкой. 92 тысячи ВИЧ-позитивных пациентов могут умереть, ибо Миздрав завалил закупку антиретровирусных препаратов“, - заявила она.

Больные ВИЧ принесли под Офис Зеленского черную елку Инна Иваненко / Facebook

Ранее суд разрешил ВИЧ-инфицированным украинцам усыновлять детей.

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