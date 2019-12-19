"Нацкорпус" и аграрии перекрыли движение на Крещатике

Активисты выступают против рынка земли.

19 декабря активисты, выступающие против открытого рынка земли перекрыли движение на улице Крещатик в столице. Об этом сообщает портал Цензор.нет.

Читай также: “Скажи-ка, хлопчик”: Нацкорпус поймал Арахамию возле парламента

Активисты без остановки ходят по пешеходному переходу в районе ЦУМа, тем самым блокируя проезд автотранспорта. Митингующие пропускают только общественный транспорт и машины скорой помощи.

Активисты скандируют: “Земля Божий дар, а не товар“, “Верните украинцам землю“ и другие лозунги.

Напомним, сегодня с утра Под Радой продолжились протесты против рынка земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.