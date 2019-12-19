Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Нацкорпус" и аграрии перекрыли движение на Крещатике

Комментариев: 3
Активисты выступают против рынка земли.
Активисты перекрыли дорогу
Активисты перекрыли дорогу
censor.net

19 декабря активисты, выступающие против открытого рынка земли перекрыли движение на улице Крещатик в столице. Об этом сообщает портал Цензор.нет. 

Читай также: “Скажи-ка, хлопчик”: Нацкорпус поймал Арахамию возле парламента

Активисты без остановки ходят по пешеходному переходу в районе ЦУМа, тем самым блокируя проезд автотранспорта. Митингующие пропускают только общественный транспорт и машины скорой помощи.

Активисты скандируют: “Земля Божий дар, а не товар“, “Верните украинцам землю“ и другие лозунги.

Напомним, сегодня с утра Под Радой продолжились протесты против рынка земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, Крещатик, аграрии, Нацкорпус, перекрытие дороги, митинги, продажа земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Makcим    19.12.2019, 16:00
Оценка:  0
Makcим
В прошлом году бляхари город остановили сегодня нацжены проплаченные, у больных сезонное обострение?
Совсемскоро    19.12.2019, 15:47
Оценка:  -3
Совсемскоро
Зеленский, надо что-то решать, туда или сюда, но куда-то надо.
Z_Alex    19.12.2019, 15:24
Оценка:  +2
Z_Alex
Гнать их всех, нах...й. Кто не согласен - задержать, и под статью 279 УК Украины!!! Почему полиция бездействует?!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь