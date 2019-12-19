"Нацкорпус" и аграрии перекрыли движение на Крещатике
Активисты выступают против рынка земли.
19 декабря активисты, выступающие против открытого рынка земли перекрыли движение на улице Крещатик в столице. Об этом сообщает портал Цензор.нет.
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Активисты без остановки ходят по пешеходному переходу в районе ЦУМа, тем самым блокируя проезд автотранспорта. Митингующие пропускают только общественный транспорт и машины скорой помощи.
Активисты скандируют: “Земля Божий дар, а не товар“, “Верните украинцам землю“ и другие лозунги.
Напомним, сегодня с утра Под Радой продолжились протесты против рынка земли.
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