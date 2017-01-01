В Киеве опознали найденный у озера труп женщины

Полиция открыла уголовное производство.

В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп женщины. Ею оказалась 39-летняя киевлянка. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“Погибшую 39-летнюю киевлянку в столичном озере нашел прохожий, который позвонил в полицию. Для установления причины смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, а следователи начали досудебное расследование“, - говорится в сообщении.

Так, около 7:00 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в озере на улице Колоскова он обнаружил открытое транспортное средство, у которого лежала женщина. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и врачи, которые констатировали смерть неизвестной.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия, не обнаружили признаков насильственной смерти. Выяснено, что женщина - местная жительница, 1980 года рождения, которая, по словам свидетелей, накануне употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле. Для установления окончательной причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

Как сообщалось, утром 19 декабря на Совских прудах прохожие обнаружили съехавшее в кювет авто. Чуть дальше, на льду замершего пруда нашли бездыханное тело девушки.

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