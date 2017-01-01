Подарок детям: Первая леди Украины украсила Дом с химерами к Новому году
Первая леди Елена Зеленская приняла участие в украшении официальной резиденции президента — Дома с химерами. Перед новогодними праздниками исторический памятник превратили в сказочную локацию, которую смогут посетить дети.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Читай также: Скромно и стильно: Первая леди появилась на публике в сдержанном образе
На время новогодне-рождественских праздников резиденция стала “Домом таинственного М...“, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. Приглашенные дети будут не только наблюдать за событиями интерактивного спектакля, который будет проходить в здании, но и станут непосредственными участниками.
“Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект“, - отметила Зеленская.
Читай также: Как всегда, стильная: Елена Зеленская посетила Украинский женский конгресс
Режиссером проекта стала известный хореограф Елена Коляденко.
"Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе - нереален. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи", - рассказала хореограф.
Как сообщалось 25 ноября, Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram