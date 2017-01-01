Подарок детям: Первая леди Украины украсила Дом с химерами к Новому году

Планируется, что за праздники Дом с химерами посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Первая леди Елена Зеленская приняла участие в украшении официальной резиденции президента — Дома с химерами. Перед новогодними праздниками исторический памятник превратили в сказочную локацию, которую смогут посетить дети.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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На время новогодне-рождественских праздников резиденция стала “Домом таинственного М...“, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. Приглашенные дети будут не только наблюдать за событиями интерактивного спектакля, который будет проходить в здании, но и станут непосредственными участниками.

“Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект“, - отметила Зеленская.

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Режиссером проекта стала известный хореограф Елена Коляденко.

"Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе - нереален. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи", - рассказала хореограф.

Как сообщалось 25 ноября, Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома.

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