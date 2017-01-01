Мужчина рубил топором машину в центре Киева

Злоумышленник думал, что машина неправильно припаркована. У легковушки повреждена фара. Прибывшие по вызову патрульные застали мужчину на месте происшествия.

На улице Тарасовской в центре Киева мужчина рубил топором автомобиль, который считал неправильно припаркованным. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы в четверг, 19 декабря.

Инцидент произошел накануне вечером. Полицию вызвала женщина и рассказала патрульным, что неизвестный разбил топором автомобиль ее мужа и продолжает портить их имущество.

Патрульные застали мужчину на месте происшествия. По словам последнего, он обнаружил автомобиль, который, по его мнению, припарковался с нарушением, и он решил таким образом научить водителя правильно парковаться.

Чтобы "научить" другого водителя правилам дорожного движения, он достал из багажника топор и повредил ним фару его BMW. Патрульные не обнаружили признаков нарушения правил парковки у водителя вышеупомянутого транспортного средства.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства конфликта, в результате чего было повреждено имущество. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Напомним, что ранее в Мукачево иностранцам пришлось переносить авто "героя парковки". Плохо припаркованная легковушка, очевидно, мешала проезду большого туристического автобуса на узкой улочке города.

Также сообщалось, что в Запорожье водитель избил соседку из-за парковки. Женщина ударила машину своего соседа из-за неправильной парковки. За это водитель избил ее ногами. Сеть шокирована таким способом разрешения конфликта.

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