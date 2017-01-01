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В Киеве спасатели вытащили застрявшего в батарее ребенка

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Девочка упала, а ее рука случайно застряла между секциями батареи. Спасателям пришлось сливать воду и резать батарею.
Спасатели вытащили девочку, застрявшую в батарее
Спасатели вытащили девочку, застрявшую в батарее
ГСЧС

В детско-юношеском центре творчества на Голосеевском проспекте в Киеве четырехлетняя девочка по имени София застряла в батарее. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС столицы в четверг, 19 декабря.

Рука Софии оказалась зажата между секциями батареи после неудачного падения ребенка. В 14:35 на помощь вызвали спасателей, которые смогли быстро освободить ребенка.

Для этого пришлось слить воду из системы отопления и с помощью гидравлических специнструментов разрезать батарею. Девочка при этом не пострадала.

Напомним, что ранее в Скадовске ребенок застрял в рекламной конструкции. Во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.

Также сообщалось, что ребенок застрял в стиральной машине. На Харьковщине четырехлетний мальчик застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться, родители были вынуждены вызвать спасателей.

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Теги: Киев, дети, батарея, застрял, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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