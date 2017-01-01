Дерево украшают 800 игрушек и более трех километров гирлянд. В этом году тематикой праздничной локации на Софийской площади стала сказка о Щелкунчике.

На Софийской площади Киева в четверг, 19 декабря, зажгли главную елку страны.

Празднование началось со встречи Святого Николая и карнавального шествия, после которых зажгли елку.

Высота главной столичной елки в этом году составляет более 20 метров, а на ее сооружение использовали 400 сосен. Елку украсили 800 новогодними игрушками и более трех километров разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернулась восьмиконечная звезда из ярких гирлянд.

Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева зажгли главную елку страны

Напомним, елку в центре Киева установили еще 10 дней назад.

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