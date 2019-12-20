В Киеве переименовали четыре улицы
Депутаты Киевсовета поддержали переименование улиц Ивана Шевцова, Маршала Гречко, Горького и Подвойского.
Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг, 19 декабря, поддержали ряд переименований столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета.
В частности, улица Ивана Шевцова переименована в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе, улица Маршала Гречко - на улицу Ивана Выговского в Подольском районе, улица Горького - на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе, улица Подвойского - на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название Парк защитников Украины.
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Напомним, ранее Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в честь Олексы Тихого, а проспект Комарова в честь Любомира Гузара.
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