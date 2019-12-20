В Киеве переименовали четыре улицы

Депутаты Киевсовета поддержали переименование улиц Ивана Шевцова, Маршала Гречко, Горького и Подвойского.

Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг, 19 декабря, поддержали ряд переименований столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, улица Ивана Шевцова переименована в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе, улица Маршала Гречко - на улицу Ивана Выговского в Подольском районе, улица Горького - на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе, улица Подвойского - на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.







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Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название Парк защитников Украины.

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