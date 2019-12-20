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В Киеве переименовали четыре улицы

Комментариев: 2
Депутаты Киевсовета поддержали переименование улиц Ивана Шевцова, Маршала Гречко, Горького и Подвойского.
В Киеве переименовали ряд улиц
В Киеве переименовали ряд улиц
 
Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг, 19 декабря, поддержали ряд переименований столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета.
 
В частности, улица Ивана Шевцова переименована в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе, улица Маршала Гречко - на улицу Ивана Выговского в Подольском районе, улица Горького - на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе, улица Подвойского - на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
 
Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название Парк защитников Украины.

Суд Киева принял решение по проспектам Бандеры и Шухевича
 
Напомним, ранее Киевсовет переименовал улицу Выборгскую в честь Олексы Тихого, а проспект Комарова в честь Любомира Гузара.

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Теги: Киев, Киевсовет, улица, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    20.12.2019, 07:12
Оценка:  +1
Мыкола
На этих улицах, очевидно, сразу все ямы засыпали, привели дороги в идеальное состояние, мусор поубирали, дома приукрасили ? Нет? А какого же хера эта мышиная возня ?
Michael2811    20.12.2019, 06:31
Оценка:  0
Michael2811
Сколько не говори халва-халва,во рту сладко не будет!
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