На Оболонском проспекте в Киеве ограбили прокурора - СМИ

Преступнику грозит до 6 лет тюрьмы.

В Киеве вечером 19 декабря на Оболонском проспекте ограбили прокурора.

Об этом сообщили УНН правоохранители.

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Сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку. В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж) (по этой статье предусмотрено наказание от 4 до 6 лет лишения свободы).

Как сообщалось, в мае в Глевахе ограбили дом депутата.

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