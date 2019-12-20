Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Оболонском проспекте в Киеве ограбили прокурора - СМИ

Комментариев: 3
Преступнику грозит до 6 лет тюрьмы.
Преступник вырвал сумку из рук киевлянина
Преступник вырвал сумку из рук киевлянина
npu.gov.ua

В Киеве вечером 19 декабря на Оболонском проспекте ограбили прокурора.

Об этом сообщили УНН правоохранители.

Читай также: В Запорожье обвиняемые в коррупции экс-милиционеры отсудили себе 2,5 млн гривен

Сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку. В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж) (по этой статье предусмотрено наказание от 4 до 6 лет лишения свободы).

Как сообщалось, в мае в Глевахе ограбили дом депутата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, прокурор, ограбление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
LERMI_    20.12.2019, 11:32
Оценка:  +1
LERMI_
Ну це напевно карма!
SEMPENTY    20.12.2019, 11:14
Оценка:  +5
SEMPENTY
А кого ж еще грабить?
navigator2    20.12.2019, 10:56
Оценка:  +6
navigator2
Оболонский Робінгут:
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь