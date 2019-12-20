Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве у университета культуры из окна выбросилась девушка

Комментариев: 0
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Личность погибшей пока не установлена
Личность погибшей пока не установлена
Информатор

В Киеве у университета культуры и искусств из окна рядом стоящей многоэтажки выпала девушка. Прибывшие медики зафиксировали смерть, пишет Информатор. 

Читай также: В Николаеве 11-летний мальчик покончил с жизнью из-за уроков

ЧП случилось по улице Коновальца, 36е. По предварительным данным, полицейские рассматривают две версии: суицид и несчастный случай.

“Бездыханное тело около дома обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и “скорую“. Детали устанавливаются“ - говорится в сообщении. 

Напомним, в Киеве 14-летний школьник выбросился из окна 10 этажа. Парень скончался от полученных травм.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, смерть, девушка, печерск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь