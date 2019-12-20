В Киеве у университета культуры из окна выбросилась девушка

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Личность погибшей пока не установлена Информатор

В Киеве у университета культуры и искусств из окна рядом стоящей многоэтажки выпала девушка. Прибывшие медики зафиксировали смерть, пишет Информатор.

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ЧП случилось по улице Коновальца, 36е. По предварительным данным, полицейские рассматривают две версии: суицид и несчастный случай.

“Бездыханное тело около дома обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и “скорую“. Детали устанавливаются“ - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 14-летний школьник выбросился из окна 10 этажа. Парень скончался от полученных травм.

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