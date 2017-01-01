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В Киеве задержали двух женщин-сутенерок

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Задержанные подозреваются в организации "пикантного бизнеса".
В Киеве задержали двух женщин-сутенерок
© kyiv.npu.gov.ua
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  • Преступницам им грозит до 7 лет тюрьмы
  • Преступницам им грозит до 7 лет тюрьмы
  • Преступницам им грозит до 7 лет тюрьмы
В Киеве задержали двух женщин-сутенерок
Преступницам им грозит до 7 лет тюрьмы
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В Киеве задержали двух женщин, которые занимались сутенерством и втягивали девушек в занятие проституцией.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“Столичные полицейские задержали двух женщин за организацию пикантного бизнеса. Злоумышленница с подругой занималась сутенерством и втягивала девушек в занятие проституцией“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины снимали номера в гостиницах или квартирах, где проститутки оказывали клиентам за деньги услуги сексуального характера. Стоимость предоставления проститутками указанных услуг - от 200 долларов США, из них 50% от полученных проститутками средств забирали себе. Деньги злоумышленницы получали от девушек лично или на банковские карты.

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“Женщин, 1976 и 1978 г.р., задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении, им грозит до 7 лет лишения свободы“, - добавили в отделе коммуникации.

Как сообщалось 14 декабря, в Киеве супруги устроили бордель в собственной квартире.

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Теги: проституция, бордель, Киев, сутенер
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