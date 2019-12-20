МИД и Минкульт сформируют "пакет месседжей" для жителей "ЛДНР"

В ближайшее время возобновят пассажирское ж\д сообщение с ОРДЛО.

МИД тесно сотрудничает с Министерством культуры по этому вопросу mincult.kmu.gov.ua

Министерство иностранных дел и Министерство культуры, молодежи и спорта работают над созданием русскоязычного телеканала для жителей оккупированных территорий, а также формируют соответсвующий пакет месседжей.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ходе часа вопросов к правительству, передает LB.ua.

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"Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путём создания специального телеканала на русском языке, которым можно было бы донести все сигналы до оккупированных территорий", - отметил чиновник.

Кроме того, в ближайшее время не планируется возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, однако возможно открытие дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд.

Как сообщалось 6 августа, на Донбасс запустили поезда, не курсировавшие 5 лет.

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