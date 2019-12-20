Киевсовет запретил использовать фейерверки и пиротехнику

Запрет будет действовать на весь период вооруженной агрессии на востоке Украины.

Киевский городской совет запретил фейерверки, салюты и другие развлекательные мероприятия и зрелища с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 78 депутатов.

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“На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в городе Киеве“, - говорится в сообщении.

Теперь заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия требуется перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта (например, для проведения спортивных событий), то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать сведения об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения события.

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В соответствии с решением запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев.

Организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Напомним, с 2014 года использование фейерверков не раз запрещали власти Киева, Львове, Днепра, Харькова и других городов.

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