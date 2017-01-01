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Киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год

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Фотографии для календаря сделал Александр Цыбульский.
Киевские пожарники выпустили календарь на следующий год
Киевские пожарники выпустили календарь на следующий год
ГСЧС / Facebook

Пожарные города Киева стали моделями для нового календаря на 2020 год. Об этом сообщает ГСЧС в Facebook. 

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“Ну что, друзья 😎 Приближается год 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣! ️ Во-первых, выражаем благодарность нашим поклонникам, которые подхватили идею и дают новую жизнь нашим “первоочередным кадрам“ - говорится в сообщении.

Календарь 2020 выполнен в черно-белых тонах. На каждой странице изображен один или два пожарных. Также в подготовке календаря приняла участие девушка.

Ранее были опубликованы откровенные фото моделей в свежем календаре Bilstein 2019.

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Теги: Киев, ГСЧС, пожарные, календарь
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