В Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка

В Киев везут 30 тонн карпатского снега для возведения сноупарка возле Арки дружбы народов, говорится в сюжете ТСН в пятницу, 20 декабря.

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Тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом - чтобы он не растаял раньше времени. Его доставят под Арку дружбы народов, где уже на этих выходных, 21 и 22 декабря пройдут соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest".

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Как оказалось, снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут не только из Карпат.