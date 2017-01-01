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В Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка

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Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.
Снег везут для создания сноупарка
Снег везут для создания сноупарка
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В Киев везут 30 тонн карпатского снега для возведения сноупарка возле Арки дружбы народов, говорится в сюжете ТСН в пятницу, 20 декабря.

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Тонны снега везут на пяти грузовиках под специальным тентом - чтобы он не растаял раньше времени. Его доставят под Арку дружбы народов, где уже на этих выходных, 21 и 22 декабря пройдут соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest".

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Как оказалось, снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут не только из Карпат. 

 
Наша техническая команда везет снег отовсюду. Поэтому тонны снега уже собираются с самых больших катков Киева, едут фурами из Днепра и загружаются в Буковеле! В добавок мы готовим собственный снег пушками в закрытых холодильных камерах, - сообщили организаторы мероприятия.
 
Первые снежные сугробы уже прибыли на локацию. В субботу же организаторы соревнования обещают "полное погружение в зимнюю атмосферу".
 
Напомним, во Львове детей поздравлял Святой Николай на БТРе. Перфоманс был частью торжеств в четь 40-летия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
 

 

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Теги: Новый год, снег, Карпаты, Софийская площадь
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