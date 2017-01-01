В Киеве горела многоэтажка: есть жертвы

По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в 16-этажном доме в Подольском районе столицы.

В Киеве тушили пожар в жилом доме facebook.com/MNS.GOV.UA

В Подольском районе Киева произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом вечером в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в жилом доме на Квитневом переулке.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на девятом этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

В 21:19 сотрудники ГСЧС локализовали пожар. В 22:01 пожар был ликвидирован.

"По предварительным данным, во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали. Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела двух человека", - говорится в сообщении.

На месте задействовано десять единиц спецтехники, а также 27 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, минувшей ночью в Луцке ночью сгорело четыре автобуса. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в одном из автобусов.

А в Днепре произошел крупный пожар на складе стройматериалов. Огонь уничтожил стройматериалы, грузовой автомобиль с манипулятором Isuzu и стационарный бетононасос.

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