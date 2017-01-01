Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"ВАЗ всмятку": В Киеве на Набережной случилось жесткое ДТП

Комментариев: 0
В Киеве на Набережной столкнулись два авто.
По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением
По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением
ДТП.Киев

В Киеве на Набережной столкнулись ВАЗ и легковое авто. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает ДТП. Киев.

Читай также: Под Житомиром перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

“На месте происшествия была скорая, полиция. Остатки авто эвакуировали под утро. Подробности происшествия и информацию о пострадавших устанавливают“ - говорится в сообщении.

Второй участник ДТП - девушка. Ее авто получило незначительные повреждения. 

Напомним, в Днепре легковушка протаранила два столба.Одна из опор рухнула на капот автомобиля. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, мост Метро, набережная
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь