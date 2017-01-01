"ВАЗ всмятку": В Киеве на Набережной случилось жесткое ДТП
В Киеве на Набережной столкнулись два авто.
В Киеве на Набережной столкнулись ВАЗ и легковое авто. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает ДТП. Киев.
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“На месте происшествия была скорая, полиция. Остатки авто эвакуировали под утро. Подробности происшествия и информацию о пострадавших устанавливают“ - говорится в сообщении.
Второй участник ДТП - девушка. Ее авто получило незначительные повреждения.
Напомним, в Днепре легковушка протаранила два столба.Одна из опор рухнула на капот автомобиля. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
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