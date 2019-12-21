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В Киеве выпал мужчина из окна многоэтажки вместе со стеклом

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От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В Киеве выпал мужчина из окна многоэтажки вместе со стеклом
© Информатор
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В Киеве выпал мужчина из окна многоэтажки вместе со стеклом
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В Деснянском районе города Киева из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Трагедия произошла по улице Киото 9, пострадавший выпал вместе со стеклом. Об этом пишет Информатор. 

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Причины и подробности ЧП выясняются. Мужчина умер. На вид погибшему было около 30 лет. 

“Он выпал из окна, которое не открывается, на лестничной клетке между 8 и 9 этажами и оказался на клумбе перед домом вместе со стеклом“ - говорится в сообщении. 

Ранее в Днепре студент выпал с 9 этажа и остался жив. Сообщается, что парень даже не получил серьезных травм.

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Теги: Киев, выпал из окна
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