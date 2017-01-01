Появилось видео грузовиков, которые везут снег в Киев

Несмотря на погоду, в Киеве будет снег.

Первый грузовик уже приехал в Киев скриншот

Киевляне смогут полноценно ощутить атмосферу Нового года и Рождества, ведь для праздничного настроения привезут снег с Карпат.

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Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что в Киеве планируют открыть снежный парк прямо под аркой "Дружбы народов". Снег везут из Карпат. Первый самосвал с особенным грузом уже прибыл в столицу.

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Известно, что снег для Киева собирали на буковельских склонах, на это ушло 3 часа. Снег должен был преодолеть 600 километров, потому что у Киева запланированы грандиозные соревнования, а кататься не на чем. В Украине нигде нет снега. И единственный вариант - искусственный снег из Буковеля, где он настрелян пушками.

Всего в столицу приедут 5 грузовиков с буковельским снегом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.

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