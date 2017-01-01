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Вандалы испортили скульптуру "История любви" у Моста влюбленных

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Неизвестные залили памятник краской.
Вандалы залили краской скульптуру возле Моста влюбленных
Вандалы залили краской скульптуру возле Моста влюбленных
Геннадий Чижиков/Facebook

Неизвестные залили краской скульптуру“ История любви“ у Моста влюбленных в Киеве.  Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. 

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Акт вандализма был обнаружен сегодня утром.

“Такие вещи делают наши с вами сограждане. Они рядом с нами. Они с нами здороваются, общаются. Давят нам руки теми же руками, уничтожающие наши совместные памятники красоты, любви и нашей истории. Как-то не по себе, что рядом с нами могут жить люди с такой вот «культурой» ...“ - написал Чижиков.

 

 

Напомним, в Харькове разгромили памятник советскому писателю Максиму Горькому.

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Теги: вандалы, мост влюбленных, Киев, скульптура
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