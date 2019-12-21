Как тебе такое, Илон Маск?: В сети показали ужасы столичной маршрутки

Микроавтобус, находящийся в очевидно неисправном техническом состоянии, развозит жителей столицы.

В сети показали ужасы столичной маршрутки кадр из видео

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В сети показали видео, снятое в одной из киевских маршруток во время движения. На видео видно, что транспортное средство находится в явно неисправном состоянии. Видео опубликовано в Facebook-сообществе “Киев оперативный“.

На видео запечатлено, как водитель общественного транспорта переключает передачи с помощью накидного гаечного ключа, поскольку от рычага переключения передач осталось только основание в полу.

Лучшему транспорту в Киеве быть. Киев, 194 маршрутка, — говорится в описании видео.

Пользователи активно комментируют видео. Многие из них возмущаются и публикуют, среди прочего, фотографии смеющегося Илона Маска.

Это ж кто-то выпускает, менты — контролируют, а кто-то наживается! Срамота!!! И смешно и плакать хочется. 21 век. Жесть! — комментирую ролик пользователи Фейсбука.

Напомним, вандалы испортили скульптуру “История любви“ у Моста влюбленных в Киеве. Неизвестные залили памятник краской.

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