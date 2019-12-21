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Как тебе такое, Илон Маск?: В сети показали ужасы столичной маршрутки

Комментариев: 2
Микроавтобус, находящийся в очевидно неисправном техническом состоянии, развозит жителей столицы.
В сети показали ужасы столичной маршрутки
В сети показали ужасы столичной маршрутки
кадр из видео

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В сети показали видео, снятое в одной из киевских маршруток во время движения. На видео видно, что транспортное средство находится в явно неисправном состоянии. Видео опубликовано в Facebook-сообществе “Киев оперативный“.

На видео запечатлено, как водитель общественного транспорта переключает передачи с помощью накидного гаечного ключа, поскольку от рычага переключения передач осталось только основание в полу.

Лучшему транспорту в Киеве быть. Киев, 194 маршрутка, — говорится в описании видео.

Пользователи активно комментируют видео. Многие из них возмущаются и публикуют, среди прочего, фотографии смеющегося Илона Маска.

Это ж кто-то выпускает, менты — контролируют, а кто-то наживается! Срамота!!!

И смешно и плакать хочется. 21 век.

Жесть! — комментирую ролик пользователи Фейсбука.

Напомним, вандалы испортили скульптуру “История любви“ у Моста влюбленных в Киеве. Неизвестные залили памятник краской.

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Теги: Киев, маршрутка
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    21.12.2019, 14:31
Оценка:  -2
fkrfyfan
А кондиционер в этой маршрутке есть?
zadneprohodchik    21.12.2019, 14:24
Оценка:  +1
zadneprohodchik
терпилы все продолжают ездить как в европе, че педалик не запретит этот хлам а точно ему капает вместе с министром новым
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