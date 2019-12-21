В Киеве мужчина подстрелил двух человек

Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на проспекте Курбаса.

На проспекте Курбаса в Киеве мужчина ранил двух человек из пистолета depositphotos

21 декабря на проспекте Курбаса в Киеве два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического пистолета. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Киева.

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В полиции рассказали, что между тремя мужчинами произошел конфликт, из-за чего один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате стрельбы в больницу забрали 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки. Второму мужчине повезло больше: ему оказали помощь на месте и отпустили.



Полиция задержала стрелка. Во время досмотра у него обнаружили кобуру и разрешение на травматический пистолет, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили 6 гильз из-под резиновых пуль, которые правоохранители отправили на баллистическую экспертизу.



Открыто уголовное дело по статье 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Стрелявшему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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