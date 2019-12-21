Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мужчина подстрелил двух человек

Комментариев: 1
Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на проспекте Курбаса.
На проспекте Курбаса в Киеве мужчина ранил двух человек из пистолета
На проспекте Курбаса в Киеве мужчина ранил двух человек из пистолета
depositphotos

21 декабря на проспекте Курбаса в Киеве два человека получили ранения в результате стрельбы из травматического пистолета. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Киева. 

Читай также: В Киеве выпал мужчина из окна многоэтажки вместе со стеклом

В полиции рассказали, что между тремя мужчинами произошел конфликт, из-за чего один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате стрельбы в больницу забрали 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки. Второму мужчине повезло больше: ему оказали помощь на месте и отпустили.

Полиция задержала стрелка. Во время досмотра у него обнаружили кобуру и разрешение на травматический пистолет, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили 6 гильз из-под резиновых пуль, которые правоохранители отправили на баллистическую экспертизу.

Открыто уголовное дело по статье 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Стрелявшему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, вандалы испортили скульптуру “История любви“ у Моста влюбленных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: стрельба, Киев, травматический пистолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    21.12.2019, 17:41
Оценка:  -2
bertal
наверно русский, правда БМ? насколько жалкая нация стала, не может раскрыть ни одного убийства, но есть Россия, на которую можно это все свалить. Пенсионеры сдыхают с голоду, молодежь бежит из страны, работоспособное население ищет работу в Польше-во всем виноват Путин, правда для дебилов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь