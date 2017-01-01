Двое велосипедистов погибли в ДТП в Киеве
Автомобиль сбил велосипедистов на Брест-Литовском шоссе. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.
На Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 21 декабря.
Авария произошла возле остановки общественного транспорта Пролисок. От полученных травм пострадавшие велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, ДТП с участием четырех легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошло в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу, в результате чего четыре человека госпитализированы.
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