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Двое велосипедистов погибли в ДТП в Киеве

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Автомобиль сбил велосипедистов на Брест-Литовском шоссе. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.
В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов
В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов
Нацполиция

На Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 21 декабря.

Авария произошла возле остановки общественного транспорта Пролисок. От полученных травм пострадавшие велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, ДТП с участием четырех легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошло в Донецкой области.
 
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с пассажирами, следовавший в Польшу, в результате чего четыре человека госпитализированы. 

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Теги: Киев, ДТП, полиция, велосипедист
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Источник: korrespondent.net

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