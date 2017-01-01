Двое велосипедистов погибли в ДТП в Киеве

Автомобиль сбил велосипедистов на Брест-Литовском шоссе. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте.

В Киеве водитель насмерть сбил двух велосипедистов Нацполиция

На Брест-Литовском шоссе в Киеве автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в субботу, 21 декабря.

Авария произошла возле остановки общественного транспорта Пролисок. От полученных травм пострадавшие велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

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