ДТП в Киеве: фура с мукой снесла несколько автомобилей и врезалась в АЗС
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Серьезная авария произошла в Киеве на улице Полярной утром в понедельник, 23 декабря, сообщает Киев Оперативный.
По предварительной информации, водитель грузовика марки Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. Вследствие этого грузовик врезался в автомобиль марки Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути. Под удар попали мусорные баки, столб и забор.
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После этого грузовик въехал на стоянку АЗС КЛО. Там грузовик влетел в автомобиль Hyundai, водитель которого как раз остановился, чтобы пойти за кофе. В шоковом состоянии рассказывает, как увидел, что на него несется неуправляемая фура и он успел отпрыгнуть.
На данный момент последствия аварии постепенно ликвидируют. Очевидцы говорят, что с места уже забрали Mitsubishi, ожидают эвакуатор для Hyundai, и кто-то должен приехать, чтобы перегрузить муку из грузовика Renault.
Накануне сообщалось, что в Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские. В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.
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