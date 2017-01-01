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ДТП в Киеве: фура с мукой снесла несколько автомобилей и врезалась в АЗС

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В столице столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одна машина перевернулась на крышу возле автозаправочной станции.
В результате аварии есть пострадавшие
В результате аварии есть пострадавшие
facebook.com/dtp.kiev.ua

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Серьезная авария произошла в Киеве на улице Полярной утром в понедельник, 23 декабря, сообщает Киев Оперативный.

Фура снесла несколько авто
Фура снесла несколько авто
Киев Оперативный

По предварительной информации, водитель грузовика марки Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. Вследствие этого грузовик врезался в автомобиль марки Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути. Под удар попали мусорные баки, столб и забор. 

Водитель фуры уснул
Водитель фуры уснул
Киев Оперативный

Фура влетела в АЗС
Фура влетела в АЗС
Киев Оперативный

На данный момент ждут фуру, которая увезет муку
На данный момент ждут фуру, которая увезет муку
Киев Оперативный

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После этого грузовик въехал на стоянку АЗС КЛО. Там грузовик влетел в автомобиль Hyundai, водитель которого как раз остановился, чтобы пойти за кофе. В шоковом состоянии рассказывает, как увидел, что на него несется неуправляемая фура и он успел отпрыгнуть.

К счастью, люди не пострадали
К счастью, люди не пострадали
Киев Оперативный

На данный момент последствия аварии постепенно ликвидируют. Очевидцы говорят, что с места уже забрали Mitsubishi, ожидают эвакуатор для Hyundai, и кто-то должен приехать, чтобы перегрузить муку из грузовика Renault.

Накануне сообщалось, что в Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские. В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, АЗС
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