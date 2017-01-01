ДТП в Киеве: авто перевернулось на крышу возле АЗС

В столице столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одна машина перевернулась на крышу возле автозаправочной станции.

В результате аварии есть пострадавшие facebook.com/dtp.kiev.ua

Серьезная авария произошла в Киеве на улице Полярной утром в понедельник, 23 декабря, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции. На месте работают спасатели и медики.

В результате аварии есть пострадавшие, однако на данный момент информация по ним уточняется.

Накануне сообщалось, что в Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские. В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.

В тот же день еще трое харьковских полицейских пострадали в ДТП.

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