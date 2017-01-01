ДТП в Киеве: авто перевернулось на крышу возле АЗС
Серьезная авария произошла в Киеве на улице Полярной утром в понедельник, 23 декабря, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Так, столкнулись две легковушки и фура. Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции. На месте работают спасатели и медики.
Cмотрите фотогалерею: ДТП в Киеве: авто перевернулось на крышу возле АЗС
В результате аварии есть пострадавшие, однако на данный момент информация по ним уточняется.
Накануне сообщалось, что в Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские. В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.
В тот же день еще трое харьковских полицейских пострадали в ДТП.
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