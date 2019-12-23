Охранник попытался остановить подростков, однако они использовали слезоточивый газ.

В Киеве 17-летние братья-близнецы с другом ограбили АЗС. Подросткам была нужна “слабоалкоголка“. Парней попытался остановить охранник, однако против него был использован слезоточивый газ, сообщает полиция.

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“На линию 102 поступило сообщение о грабеже на автозаправочной станции на проспекте Маяковского Деснянского района столицы. На месте работала следственно-оперативная группа“ - говорится в сообщении.

По записям камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов задержали всех участников события

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“17-летние братья-близнецы вместе со сверстником зашли в помещение АЗС и взяли три банки слабоалкогольного напитка. Кассир им отказал в продаже товара, тогда они положили две банки на полку, а третью спрятали в карман. Охранник сделал им замечание и пытался задержать. В результате произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних применил газовый баллончик, а сообщники избили 52-летнего мужчину и скрылись“ - рассказали в полиции.

В Киеве близнецы из-за бутылки "слабоалкоголки" пошли грабить АЗС Полиция

Свидетели происшествия вызвали скорую для потерпевшего и полицию. Человек с травмой головы находится в больнице - отметили правоохранители

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“По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины“ - подытожили в полиции.

В Киеве близнецы из-за бутылки "слабоалкоголки" пошли грабить АЗС Полиция

Как сообщалось, в мае в Глевахе ограбили дом депутата.

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