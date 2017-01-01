Детская железная дорога в Киеве будет работать всю зиму – Кличко

В этом году детский железнодорожный аттракцион не ушел на зимние "каникулы", а продолжил работать.

Детская железная дорога в Киеве будет работать всю зиму кадр из видео

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Детская железная дорога в Киеве впервые не ушла в отпуск на зимний сезон и продолжает обслуживать юных пассажиров. Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Это одна из девяти детских железных дорог в Украине и единственная, имеющая две автономные станции. Между прочим, вокзал станции “Киев-Пассажирский-Детский“ в этом году вошел в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире мини-копия действующего Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. И только в столице на детской железной дороге, кроме тепловозов, имеется паровоз 1932 производства. Еще одной особенностью этой железной дороги является наличие крупнейшего в Европе узкоколейного виадука длиной 100 метров и высотой - 25 метров, - отметил Кличко.

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Он уточнил, что в вагонах детской железной дороги работает отопление, освещение, видеонаблюдение, современные информационные мониторы и Wi-Fi. К новогодним праздникам запущен праздничный поезд, который украсили иллюминацией и гирляндами.

Напомним, в Киеве впервые прошел новогодний парад. Участие в параде приняли около сотни костюмированных персонажей.

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