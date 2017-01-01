Новый год в Киеве: Как будет работать общественный транспорт

Фуникулер будет работать круглосуточно.

В Киевпастранс сообщили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Дубинский показал, как прошел корпоратив в НБУ

“В новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 года 1 января 2020 года продлеваем работу автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси“ - говорится в сообщении.

Фуникулер будет работать круглосуточно

Работу общественного транспорта в столице продлят Киевпастранс

Работу общественного транспорта в столице продлят Киевпастранс

Работу общественного транспорта в столице продлят Киевпастранс

Работу общественного транспорта в столице продлят Киевпастранс

Ранее сообщалось о том, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram