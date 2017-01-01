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Новый год в Киеве: Как будет работать общественный транспорт

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Фуникулер будет работать круглосуточно.
Работу общественного транспорта в столице продлят
Работу общественного транспорта в столице продлят
Киевпастранс

В Киевпастранс сообщили, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба.  

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“В новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 года 1 января 2020 года продлеваем работу автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси“ - говорится в сообщении. 

Фуникулер будет работать круглосуточно

Работу общественного транспорта в столице продлят
Работу общественного транспорта в столице продлят
Киевпастранс

Работу общественного транспорта в столице продлят
Работу общественного транспорта в столице продлят
Киевпастранс

Работу общественного транспорта в столице продлят
Работу общественного транспорта в столице продлят
Киевпастранс

Работу общественного транспорта в столице продлят
Работу общественного транспорта в столице продлят
Киевпастранс

Ранее сообщалось о том, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.

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Теги: Киев, Новый Год 2020, новогодняя ночь, общественный транспорт
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