На Троещине устроят архив репрессивных органов

В Украине будет создан специальный архив.

В Киеве на Троещине уже выделена территория для строительства архива репрессивных органов. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Института Нацпамяти Антон Дробович.

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По мнению Дробовича, реализации проекта по строительству архива станет важным этапом для развития Троещины. Также глава Института рассказал, как будет выглядеть здание архива.

“Территория под архив, она выделена на Троещине. Я уверен, что это станет важным этапом развития, в том числе Троещины, потому что архив станет мощным интеллектуальным центром, в который будут приезжать исследователи со всего мира - это большой восьмиэтажный исследовательский центр с конференц-залами, дискуссионными комнатами, архивохранилищами“ - рассказал Дробович.

Я уверен, для развития города, для развития инфраструктуры - это будет важный и знаковый проект. В том числе он даст много рабочих мест, в том числе и жителям Троещины - подчеркнул он

Ранее Антон Дробович рассказал, что снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого. Дробович считает, что нужен “более грациозный вариант“.

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