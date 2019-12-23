В Гидропарке стрельба: Есть тяжело раненный, введен план "Сирена" – СМИ

Полиция разыскивает мужчину, устроившего сегодня стрельбу в столичном Гидропарке.

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В понедельник, 23 декабря, в столичном Гидропарке неизвестный выстрелил в водителя автомобиля Toyota и уехал на своей машине в сторону моста Патона. Об этом сообщает “Инфоматор“ со ссылкой на собственные источники в полиции Киева.

Сообщается, что стрелок из Гидропарка был на сером Volkswagen Passat. Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший, поступает противоречивая. “Инфоматор“ пишет, что раненный находится в тяжелом состоянии, но есть также слухи о том, что он скончался.

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Сообщается, что инцидент произошел возле кафе “Очеретяный кот“, и что полиция ввела специальную операцию “Сирена“, которая предусмотрена для оперативного розыска вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность.

О нападавшем известно лишь то, что ему на вид 30−40 лет, и что он высокого роста. Лицо стрелка закрывала бандана.

Отметим, что вся приведенная информация является неофициальной. Комментариев от правоохранителей по этому инциденту пока не поступало.

Напомним, мужчина нападал на людей с ножом на остановке в Запорожской области. В результате нападений погиб один человек, трое получили ранения.

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