Утренняя авария фуры в Киеве: Появилось видео впечатляющего ДТП

Груженная мукой фура снесла две легковушки и причинила масштабный ущерб на местности.

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В общественном доступе оказалось видео масштабной аварии с участием фуры, случившейся сегодня рано утром на пересечении Полярной и Семьи Кульженко. Ролик, в котором запечатлен момент жуткого ДТП, опубликовали в Фейсук-сообществе “Киев-Оперативный“.

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Напомним, по предварительной информации, водитель грузовика марки Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. Вследствие этого грузовик врезался в автомобиль марки Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути. Под удар попали мусорные баки, столб и забор.

После этого грузовик въехал на стоянку АЗС КЛО, где влетел в автомобиль Hyundai, водитель которого как раз остановился, чтобы пойти за кофе.

К счастью, люди не пострадали.

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