Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Утренняя авария фуры в Киеве: Появилось видео впечатляющего ДТП

Комментариев: 0
Груженная мукой фура снесла две легковушки и причинила масштабный ущерб на местности.
Груженная мукой фура снесла две легковушки и причинила масштабный ущерб
Груженная мукой фура снесла две легковушки и причинила масштабный ущерб
Киев Оперативный

Читай также: В Харькове пьяный водитель влетел в авто полиции: Опубликовано видео

В общественном доступе оказалось видео масштабной аварии с участием фуры, случившейся сегодня рано утром на пересечении Полярной и Семьи Кульженко. Ролик, в котором запечатлен момент жуткого ДТП, опубликовали в Фейсук-сообществе “Киев-Оперативный“.

Читай также: Трое харьковских полицейских пострадали в ДТП

Напомним, по предварительной информации, водитель грузовика марки Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. Вследствие этого грузовик врезался в автомобиль марки Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути. Под удар попали мусорные баки, столб и забор. 

После этого грузовик въехал на стоянку АЗС КЛО, где влетел в автомобиль Hyundai, водитель которого как раз остановился, чтобы пойти за кофе.

К счастью, люди не пострадали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, фура, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь