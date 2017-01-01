Один убитый: В полиции подтвердили стрельбу в столичном Гидропарке

Сейчас в городе проводится специальная полицейская операция по поиску убийцы.

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Правоохранители Киева разыскивают мужчину, который сегодня днем застрелил киевлянина в Днепровском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как сообщается, по спецлинии 102 поступило сообщение, что в “Гидропарке“ ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи.

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Предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Напомним, днем в СМИ распространилась информация о стрельбе в столичном Гидропарке. Сообщалось, что стрелявший скрылся был на сером Volkswagen Passat.

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