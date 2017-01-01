Стрельба в Киеве: пострадавший скончался до приезда медиков

Как стало известно от правоохранителей, мужчина из обстрелянного автомобиля Toyota умер на месте инцидента.

В Киеве скончался мужчина, которого ранили в результате стрельбы возле кафе Очеретяный кот, он погиб на месте происшествия, сообщила столичная полиция в Facebook в понедельник, 23 декабря.

Полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. Как известно, введен план Сирена для поимки преступника, который устроил стрельбу.

Напомним, в Киеве в Днепровском районе неизвестный на сером Volkswagen Passat устроил стрельбу по Toyota и скрылся в сторону моста Патона. Инцидент произошел на Гидропарке возле кафе Очеретяный кот.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet