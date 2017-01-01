В Киеве под мостом Патона авто сгорело на ходу

Вероятно, в автомобиле загорелась электропроводка – обычно черный дым поднимается от ее горения при таких пожарах.

В Киеве на проезжей части под мостом Патона загорелся автомобиль, пишет в понедельник, 23 декабря, Сегодня.

Сообщается, что на место выезжали спасатели, которые затушили горящее авто. Клубы черного дыма от возгорания были видны на далеком расстоянии.

По словам местных жителей, пожар был очень масштабным.

"По мосту движется транспорт, а под ним полыхает автомобиль и в небо поднимается черный дым", – рассказала местная жительница Оксана Иванчук.

Скорее всего, в автомобиле загорелась электропроводка – обычно черный дым поднимается от ее горения при таких пожарах.

"Пожар ликвидирован. Известно, что автомобиль загорелся на ходу. Причины возгорания пока неизвестны", – сообщили журналистам спасатели.

Напомним, в Киеве недавно у одной из основательниц общественной организации Батьки SOS Алены Парфеновой сгорел автомобиль.

Еще сообщалось, что в ночь на 18 декабря в разных районах Киева сгорели четыре автомобиля. Пожары произошли на Харьковском шоссе, на улицах Срибнокильской и Донца.

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