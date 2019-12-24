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В Киеве пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП и пыталась скрыться

Комментариев: 1
Женщина пыталась уехать с места первого ДТП и врезалась в маршрутку с пассажирами. Шесть человек пострадали.
Пьяная пенсионерка устроила двойное ДТП с шестью пострадавшими
Пьяная пенсионерка устроила двойное ДТП с шестью пострадавшими
kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева произошло ДТП. Авто Mitsubishi ASX под управлением нетрезвой 67-летней женщины врезался в Toyota, Renault и протаранил Богдан. В результате аварии в больницу попали шесть человек, сообщает Информатор.

Авария произошла около 20:00. Женщина-водитель Renault, рассказала, что ехала по улице Сверстюка. В этот момент ей на встречу ехал Mitsubishi, который зацепил ее машину и начал уезжать. Сразу же за поворотом произошла еще одна авария. ASX протаранил маршрутку Богдан.

После столкновения женщина-водитель Mitsubishi уехать уже не смогла, поскольку машина получила серьезные повреждения. Шесть пассажиров маршрутки получили травмы в ходе ДТП и были госпитализировали в больницу.

67-летняя водитель Mitsubishi не пострадала. Как установили правоохранители, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина прошла освидетельствование на приборе Драггер, который показал 2,20 промилле. Этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз. Также ее доставили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать наличие алкоголя в крови.

На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливаются.

 

Напомним, минувшей ночью в Киеве столкнулись четыре авто, три человека пострадали.

Накануне в Киеве сначала водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, которое от удара перевернулось на крышу, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.

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Теги: алкоголь, Киев, ДТП, авария, пенсионерка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Операторська    24.12.2019, 10:03
Оценка:  -1
Операторська
ну, це вже занадто, охреніти можна!
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