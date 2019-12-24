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В Киеве мужчина с порезанной выпал из балкона многоэтажки

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От полученных травм мужчина скончался.
Личность не установлена
Личность не установлена
Информатор

На улице Николая Лаврухина, 7 в Деснянском районе столицы обнаружили тело мужчины, которое лежало на крыльце 12-этажного дома. Мужчина выпал с балкона высотки.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Сообщается, что труп обнаружила местная жительница сегодня утром, когда вышла покурить на балкон. Женщина сразу вызвала полицию и скорую помощь.

Медики, которые прибыли на место событий, уже не смогли помочь. От полученных в результате падения травм мужчина скончался.

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Известно, что мужчина выпал из общего балкона. Пока неизвестно, из какого этажа выпал погибший.

По предварительной информации, у погибшего не было никаких документов, никто из местных жителей его не узнал, поэтому его личность не удалось установить. На вид погибшему около 70 лет. Интересно, что у мужчины из-за порезов от кисти до локтя была перебинтована рука.

Напомним, в Днепре две девушки покончили с собой. На данный момент причины самоубийств уточняются.

 

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Теги: Киев, самоубийство, суицид
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