ЧП в Киеве: Центральную станцию метро столицы закрыли на вход и выход

Неизвестный сообщил о минировании центральной станции столичного метрополитена. Спасатели ищут взрывчатку.

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В Киеве после анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станцию метро Майдан Незалежности. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Станцию Майдан Незалежности + пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информацию об открытии станции опубликуют после завершения проверки.

Между тем, в Telegram-канале Киев Оперативный уже появилась информация о том, что взрывотехники проверили сигнал о минировании. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Станцию "Майдан Независимости" + пересадку открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено, - сказано в сообщении.

Напомним, Кабмин усилил ответственность ложные сообщения о минировании. Заведомо ложные сообщения о минировании важных объектов будут наказываться строже.

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