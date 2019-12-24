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Кличко не явился на допрос по делу убийств на Майдане

Комментариев: 1
Причина пропуска заседания суда неизвестна.
Мер города Киева Виталий Кличко
Мер города Киева Виталий Кличко
Виталий Кличко / Facebook

Во вторник, 24 декабря, Святошинский районный суд города Киева рассматривал уголовное производство по массовым убийствам на Майдане. На суд в качестве свидетеля был вызван мер столицы Виталий Кличко, пишут Вести.

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Заседание суда началось в 11:30. Виталий Кличко на рассмотрение дела об убийствах 20 февраля 2014 года не пришел. Причина пропуска заседания неизвестна. 

Ранее сообщалось о том. что Виталия Кличко вызывают на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане.

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Теги: Виталий Кличко, допрос, дела Майдана
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Комментариев (1)
ConcorD    24.12.2019, 16:03
Оценка:  +1
ConcorD
Он просто занят. Смотрит в завтрашний день, а так как мало кто это может делать то он капитально занят. Уже глаза из орбит повылазили, а он все смотрит!)))
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