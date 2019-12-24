Кличко не явился на допрос по делу убийств на Майдане

Причина пропуска заседания суда неизвестна.

Во вторник, 24 декабря, Святошинский районный суд города Киева рассматривал уголовное производство по массовым убийствам на Майдане. На суд в качестве свидетеля был вызван мер столицы Виталий Кличко, пишут Вести.

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Заседание суда началось в 11:30. Виталий Кличко на рассмотрение дела об убийствах 20 февраля 2014 года не пришел. Причина пропуска заседания неизвестна.

Ранее сообщалось о том. что Виталия Кличко вызывают на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане.

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