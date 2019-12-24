МВД: Киеву не хватает полицейских из-за низких зарплат

Замминистра МВД уверен, что нехватка полицейских в столице связана с низкими зарплатами, которые составляют чуть более 12 тысяч гривен.

В МВД надеются на повышение зарплат копам в 2020 году Антон Геращенко/ Facebook

Кадровый состав патрульной полиции Киева не укомплектован на 34%, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на митинге с велосипедистами, которые пришли обратить внимание МВД на отсутствие безопасности на дорогах, пишет УНИАН.

Акцию велосипедисты устроили в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.

"У нас сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.

При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тысяч 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. грн... И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать", - заявил Геращенко.

Замминистра добавил, что в МВД надеются на перевыполнение бюджета в 2020 году, что позволит повысить зарплату копов.

В то же время недавно стала известна зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова.