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МВД: Киеву не хватает полицейских из-за низких зарплат

Комментариев: 2
Замминистра МВД уверен, что нехватка полицейских в столице связана с низкими зарплатами, которые составляют чуть более 12 тысяч гривен.
В МВД надеются на повышение зарплат копам в 2020 году
В МВД надеются на повышение зарплат копам в 2020 году
Антон Геращенко/ Facebook
 
Кадровый состав патрульной полиции Киева не укомплектован на 34%, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на митинге с велосипедистами, которые пришли обратить внимание МВД на отсутствие безопасности на дорогах, пишет УНИАН.
 
 
Акцию велосипедисты устроили в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе. 
 
"У нас сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко. 
 
При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация. 
 
"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тысяч 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. грн... И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать", - заявил Геращенко.
 
Замминистра добавил, что в МВД надеются на перевыполнение бюджета в 2020 году, что позволит повысить зарплату копов.
 
В то же время недавно стала известна зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова.
 
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Теги: Киев, МВД, зарплаты, полиция, Арсен Аваков, Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Крым-Украина    25.12.2019, 00:06
Оценка:  0
Крым-Украина
Зато у Слуг (Рабов Коломойского ) зарплаты маленькие, но дают толстые конверты под столом с гонорарами. Так эти Слуки продают Голоса Народа.
ВосставшийИзБана    24.12.2019, 23:18
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
У министров зарплаты низкие, У депутатов - тоже. И у полицаев низкая зарплата. Зато у учителей аж 4 штуки баксов.
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