В Киеве Hyundai протаранил Opel, есть жертва
В результате лобового столкновения на Столичном шоссе один человек погиб и двое получили серьезные травмы.
В Голосеевском районе Киева вечером 24 декабря произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает Информатор.
По словам очевидцев, авария произошла около 19.30. Автомобиль Hyundai по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу и в лоб протаранил Opel.
Как указали свидетели ДТП, водителя Opel зажало в машине. Его разблокировали спасатели и отправили в больницу.
Водитель Hyundai, которому было 28 лет, погиб на месте. Пассажирка Hyundai выжила, в момент столкновения она была пристегнута.
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве Hyundai протаранил Opel, есть жертва
Ранее сообщалось, что пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП в Киеве и пыталась скрыться с места аварии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент