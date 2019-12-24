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В Киеве Hyundai протаранил Opel, есть жертва

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В результате лобового столкновения на Столичном шоссе один человек погиб и двое получили серьезные травмы.
В Киеве произошло смертельное ДТП
В Киеве произошло смертельное ДТП
kiev.informator.ua
 
В Голосеевском районе Киева вечером 24 декабря произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает Информатор.
 
По словам очевидцев, авария произошла около 19.30. Автомобиль Hyundai по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу и в лоб протаранил Opel.
 
Как указали свидетели ДТП, водителя Opel зажало в машине. Его разблокировали спасатели и отправили в больницу.
 
Водитель Hyundai, которому было 28 лет, погиб на месте. Пассажирка Hyundai выжила, в момент столкновения она была пристегнута. 
 
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
 
 
 
Ранее сообщалось, что пьяная пенсионерка устроила масштабное ДТП в Киеве и пыталась скрыться с места аварии.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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