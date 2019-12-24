В Киеве Hyundai протаранил Opel, есть жертва

В результате лобового столкновения на Столичном шоссе один человек погиб и двое получили серьезные травмы.

В Голосеевском районе Киева вечером 24 декабря произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает Информатор

По словам очевидцев, авария произошла около 19.30. Автомобиль Hyundai по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу и в лоб протаранил Opel.

Как указали свидетели ДТП, водителя Opel зажало в машине. Его разблокировали спасатели и отправили в больницу.

Водитель Hyundai, которому было 28 лет, погиб на месте. Пассажирка Hyundai выжила, в момент столкновения она была пристегнута.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

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