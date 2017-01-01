В Киеве мужчина открыл стрельбу из-за мангала

Медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. Стрелка задержали.

В Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушение на убийство своего знакомого. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 25 декабря.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Павла Тычины слышны выстрелы и ранен мужчина. По указанному адресу выехали правоохранители и осмотрели место происшествия, а также пообщались со свидетелями, очевидцами и опросили потерпевшего.

"По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся", – говорится в сообщении.

Медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался местный житель, 1984 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ранее на этой неделе в киевском Гидропарке неизвестный застрелил предпринимателя. Убийца успел осуществить не менее 11 выстрелов.

Также сообщалось, что в Николаеве таксист выстрелил в пассажира за замечание. Пострадавшего мужчину госпитализировали с непроникающим ранением в область живота.

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