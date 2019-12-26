Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВАЗ порвало на части: Страшное ДТП в Киеве попало на видео

Комментариев: 3
В аварии серьезно пострадали три человека.
ВАЗ порвало на части
ВАЗ порвало на части
kiev.informator.ua

Читай также: В Киеве за сутки произошло более сотни ДТП

В ночь на 25 декабря в Киеве произошло ДТП, в котором пострадали три человека, а одну из легковушек буквально разорвало на части, пишет “Информатор“.

Как сообщается, около 22.20 во вторник, 24 декабря, на перекрестке по адресу Харьковское шоссе, 18 столкнулись автомобили Mercedes, Ford и ВАЗ-2101.

Читай также: На Волыни перевернулась маршрутка с людьми

Как видно на видео, опубликованном Фейсбук-сообществом “Киев-Оперативный“, ВАЗ выехал на перекресток, где в него на большой скорости врезался Mercedes. От удара “копейку“ в буквальном смысле разорвало пополам и отбросило на Ford.

В ДТП пострадали три человек, которые находились в “Жигулях“. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, в Киеве Hyundai протаранил Opel. В результате лобового столкновения на Столичном шоссе один человек погиб и двое получили серьезные травмы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Киев, Жигули, ВАЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 12:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что-то видео не похоже на "Харьковское шоссе, 18".. Плюс к этому в ссылке на фейсбук указано, что случилось это на ДВРЗ.
Операторська    26.12.2019, 11:34
Оценка:  +1
Операторська
винуватим буде Жигуль?
Дром    26.12.2019, 12:14
Оценка:  +2
Дром
Нерегулируемый перекресток, жигуль высунул пол корпуса.... И, да, виноват жигуль: мерс гнал по главной
ВосставшийИзБана    26.12.2019, 12:21
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да не на полкорпуса. Он просто стоял поперек дороги. Видать водила бухой был.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь