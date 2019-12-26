ВАЗ порвало на части: Страшное ДТП в Киеве попало на видео

В аварии серьезно пострадали три человека.

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В ночь на 25 декабря в Киеве произошло ДТП, в котором пострадали три человека, а одну из легковушек буквально разорвало на части, пишет “Информатор“.

Как сообщается, около 22.20 во вторник, 24 декабря, на перекрестке по адресу Харьковское шоссе, 18 столкнулись автомобили Mercedes, Ford и ВАЗ-2101.

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Как видно на видео, опубликованном Фейсбук-сообществом “Киев-Оперативный“, ВАЗ выехал на перекресток, где в него на большой скорости врезался Mercedes. От удара “копейку“ в буквальном смысле разорвало пополам и отбросило на Ford.

В ДТП пострадали три человек, которые находились в “Жигулях“. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, в Киеве Hyundai протаранил Opel. В результате лобового столкновения на Столичном шоссе один человек погиб и двое получили серьезные травмы.

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