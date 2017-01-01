Новогодний Киев: Опубликованы яркие фото столицы

Городские власти закончили работы по устройству новогодних локаций.

Столица Украины готова к празднованию новогодних праздников. Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко в Facebook.

Виталий Кличко опубликовал фото и видео новогодних локаций в столице.

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"Я убежден, Киев - самый красивый город в мире. А на новогодние праздники он становится магическим и сказочным. И хотя снежок пока не выпал, сказка захватывает столицу. Новогодние локации ждут киевлян и гостей города на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов", - отметил Кличко.

Мер Киева отметил, что у Арки дружбы народов в этом году тоже сияет новогодняя елка. А от вида на Днепр и Владимирскую горку у киевлян и гостей столицы непременно перехватит дыхание.

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"Праздничная атмосфера царит и на Контрактовой площади. Там вас ждут новогодние развлечения: каток, ледяные горки, колесо обозрения, фудкорт. Особое настроение здесь создают этномотивы" - рассказал Кличко.

Ранее сообщалось о том, как будет работать общественный транспорт в Киеве на Новый год.

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