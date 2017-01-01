В Киеве на рынке "Виноградарь" стреляли в женщину

На киевском рынке "Виноградарь" неизвестные открыли стрельбу из машины, стреляли в женщину.

В четверг, 26 декабря, около 16 часов, на рынке “Виноградарь“ неизвестные подъехали на автомобиле, из которого осуществили выстрел в сторону женщины (около 60 лет), женщина находилась возле пункта обмена валют. Об этом сообщает Киев оперативный у себя в Facebook.

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Как сообщается, пуля попала женщине в голову. Известно, что нападавшие стреляли из пистолета резиновыми пулями.

К счастью, жива, забрали в больницу, - говориться в сообщении.

Детали происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за мангала

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